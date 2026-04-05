Più italiani ma gli stranieri restano più notti Così la fotografia e le tendenze del turismo ad Arezzo

Nel 2025, la provincia di Arezzo ha registrato un totale di 786 milioni di euro provenienti dal settore turistico, includendo anche le locazioni turistiche. Sono aumentati sia gli italiani che soggiornano nella zona, sia gli stranieri, che comunque trascorrono più notti rispetto ai visitatori nazionali. I dati evidenziano una crescita complessiva del turismo, con una presenza straniera che si conferma più duratura sul territorio.

“La provincia di Arezzo, nel corso del 2025, ha fatto complessivamente registrare, includendo anche il nuovo dato sulle locazioni turistiche, 786.788 arrivi e 2.285.197 presenze. Se analizziamo invece il perimetro tradizionale (escluse quindi le locazioni) gli arrivi si attestano a 672.068 (+1,1%) e le presenze a 1.772.252 (-2,1%).” Questi i primi dati che commenta Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Unioncamere Toscana. “Interessanti – prosegue Guasconi –– sono anche i dati riferiti alla provenienza dei turisti ospitati nelle nostre strutture. I turisti italiani giunti in provincia sono stati numericamente superiori agli stranieri (385. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Turismo: è Arezzo la meta con più arrivi ma non quella dove restano di più i visitatoriI dati censiti dalla Regione Toscana attraverso i propri uffici sulla base degli ultimi report Istat: ecco dove vanno, quanto restano e che alloggi... Leggi anche: Perugia, la fotografia del turismo: in città arrivano meno italiani ma si fermano un po’ più a lungo Temi più discussi: Italia senza figli. De Palo: Stiamo scherzando con il fuoco, così il sistema crollerà; Meno figli, più soli: così la solitudine alimenta la crisi demografica; Così i fondi sociali europei per l'Italia potrebbero essere tagliati di 10 miliardi : A pagare saranno i più fragili; Protesta il cinema italiano: Incredibile, più soldi agli stranieri che ai film italiani. Mobilità, gli italiani si muovono meno: spostamenti -4,1% in 10 anni, ma i costi salgono (+43%)In 10 anni gli italiani hanno ridotto progressivamente i propri spostamenti quotidiani, ma per muoversi hanno speso di più, con le famiglie che destinano alla voce trasporti quasi l’11% del proprio ... corriere.it Referendum Giustizia, gli italiani bocciano la riforma. I dati definitivi: il SI' al 46,26%, il NO al 53,74%. Meloni: Occasione persa, ma la sovranità popolare si rispettaFin dalle prime proiezioni è apparso chiaro che la contesa andava ben oltre il merito tecnico della riforma. Il voto ha assunto subito un valore squisitamente politico, trasformandosi nel primo vero s ... gazzettadelsud.it “Immagino…” A volte è così che si resiste: costruendo dentro ciò che fuori ancora non esiste. Una poesia di Raffaele Di Grazia su desiderio, attesa e su tutto ciò che prende forma prima nell’anima. Non tutto nasce nella realtà. Alcune cose cominciano da un’ facebook Si parte così! x.com