Cesifop il dramma dei lavoratori senza stipendio da quasi cinque anni | Vertenza senza soluzione

I lavoratori del Cesifop, il Centro siciliano per la formazione professionale, si trovano da quasi cinque anni senza ricevere lo stipendio, affrontando una situazione di grande incertezza e disagio. La loro vertenza resta irrisolta, e la mancanza di pagamenti ha peggiorato le condizioni di chi lavora quotidianamente nel centro. La condizione di questi dipendenti si protrae senza segnali di miglioramento.

I lavoratori del Cesifop (Centro siciliano per la formazione professionale) continuano a vivere una condizione di estrema difficoltà: senza stipendio da quasi cinque anni e con un lavoro sempre più incerto. La grave vertenza è stata al centro di un incontro che si è svolto giovedì nei locali.