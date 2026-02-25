Migranti domani l' arrivo a Livorno della Ocean Viking con 147 persone a bordo La prefettura | Pronta la macchina dell' accoglienza

È atteso per domani pomeriggio, giovedì 26 febbraio, l'arrivo al porto di Livorno della Ocean Viking con a bordo 147 migranti che sono stati salvati dal mare nei giorni scorsi nei pressi della Tunisia e di Malta. Tra i naufraghi, tutti di sesso maschile, ci sono anche 17 minori non accompagnati che saranno accolti in una struttura dedicata nella Toscana. Gli altri invece saranno ‘distribuiti’ nelle dieci province toscane, secondo le consuete quote. Oggi in prefettura si è tenuta una riunione di coordinamento per definire nel dettaglio le procedure per l’accoglienza, per gli screening sanitari e l’identificazione. “La macchina dell’accoglienza - ha affermato il prefetto Giancarlo Dionisi - è ormai collaudata e opererà secondo il collaudato sistema, in condizioni di piena sicurezza, con il dispositivo ormai consolidato, volto a garantire assistenza immediata e rispetto della dignità umana. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

