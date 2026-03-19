Migranti la Ue svolta a destra Meloni detta la linea | regole ferree per bloccare i flussi dal Medio Oriente

La Commissione europea ha annunciato nuove regole più stringenti per bloccare i flussi migratori provenienti dal Medio Oriente, con l’obiettivo di limitare gli ingressi. La leader di un paese membro ha espresso chiaramente la volontà di adottare misure più severe, mentre diversi stati membri stanno iniziando ad allinearsi a questa linea. La discussione sulle politiche migratorie si sta intensificando tra le istituzioni e i governi europei.

La Ue, per una volta, sembra muoversi unitariamente sul fronte dei migranti, sia per la gestione dei flussi migratori da paesi terzi rispetto all’esigenza dell’identificazione e dei rimpatri, che a fronte di una possibile, imminente “invasione” dal Medio Oriente a causa della guerra e delle migrazioni di necessità. Una stretta, nel segno della linea politica della destra, è emersa dalla riunione informale dei leader dell’Ue a margine del Consiglio europeo di oggi, a Bruxelles. Al centro del confronto promosso dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme ai primi ministri danese, Mette Frederiksen, e olandese, Rob Jetten, c ‘è stata la ricerca di “soluzioni innovative” per la gestione del fenomeno migratorio, con un focus specifico sul potenziamento degli strumenti legali per i rimpatri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, la Ue svolta a destra. Meloni detta la linea: regole ferree per bloccare i flussi dal Medio Oriente Articoli correlati Immigrazione UE: svolta storica con nuove regole su flussi e responsabilità, dopo anni di divisioni.Immigrazione, una svolta europea: il peso delle nuove norme sui flussi e sulle responsabilità L’approvazione da parte del Parlamento europeo delle... Leggi anche: Migranti: Meloni, blocco navale promessa mantenuta, compatibile con regole Ue Tutti gli aggiornamenti su Medio Oriente Temi più discussi: La fortezza Europa in frantumi verso un Regolamento rimpatri inapplicabile e disumano; Migranti, svolta Ue sui rimpatri: Collaborare o fino a 2 anni di detenzione; ACCISE GIÙ DI 0.25 | Scelta giusta del governo, ora la Meloni non creda ai mercati (e a Draghi nel '22). Ue, la lettera di Meloni e della premier danese Frederiksen su migranti e Medio OrienteGiorgia Meloni e Mette Frederiksen hanno inviato una lettera ai vertici Ue riguardo ai possibili rischi per i flussi migratori derivati dalla crisi in Medio Oriente. lettera43.it Meloni-Frederiksen a Ue, 'coordinarsi su migranti dal Medio Oriente'(ANSA) - BRUXELLES, 19 MAR - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen hanno inviato una lettera ai vertici ... notizie.tiscali.it MEDIO ORIENTE | Tajani: la dichiarazione di Londra solo politica, non militare. "Non siamo parte della guerra, non vogliamo esserne parte" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/19/medio-oriente-piano-di-6-paesi-per-la-riapertura-di-hormuz- - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Da South Pars a Ras Laffan, la mappa dei siti petroliferi colpiti. Uno scenario bellico mai visto prima #ANSA x.com