Migranti la Corte Ue gela sinistra e toghe rosse | il protocollo Italia-Albania compatibili con la normativa europea

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che il protocollo tra Italia e Albania è conforme alla normativa europea. La decisione conferma la legittimità di un accordo che riguarda i migranti tra i due paesi. La sentenza è stata comunicata di recente e riguarda un procedimento giudiziario in cui si discuteva la compatibilità di questo protocollo con le leggi dell'UE. La decisione ha suscitato reazioni tra le forze politiche e giudiziarie italiane.

Arriva dalla Corte di Giustizia Ue l’ultima conferma sulla validità del protocollo Italia-Albania. L’avvocato generale della Corte, Nicholas Emiliou, ha infatti chiarito che il protocollo è «compatibile con la normativa Ue», respingendo le obiezioni che erano state sollevate dalla Corte d’Appello di Roma e che infine avevano portato in sede europea il giudizio su una causa intentata da due migranti che erano stati espulsi dall’Italia e portati in Albania, dove avevano fatto domanda di protezione internazionale. Il protocollo Italia-Albania «compatibile con la normativa europea». Nel parere dell’avvocato della Corte Ue, non vincolante ma che...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, la Corte Ue gela sinistra e toghe rosse: il protocollo Italia-Albania «compatibili con la normativa europea» Notizie correlate Avvocato della Corte di Giustizia Ue: "Italia-Albania? Compatibile con la normativa, purché..."Il protocollo Italia-Albania in materia di migrazioni è "compatibile con la normativa Ue" sulle procedure di rimpatrio e di asilo "a condizione che i... Migranti, Corte d’Appello di Roma: “Dubbi su legittimità protocollo Italia-Albania”(Adnkronos) – “Si deve osservare che la convalida richiesta del trattenimento operato non avrebbe potuto essere pronunciata dubitando questa Corte di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Avvocato Cgue: Protocollo Italia-Albania compatibile con la normativa dell’UE; Albania, i centri costosi e vuoti: promessi 36mila migranti, solo 83 rimpatri; Corte UE: accordo Italia-Albania valido se diritti garantiti; Giochi d'azzardo on line: se si perde in un game vietato nel proprio Paese si possono riavere i soldi. Avvocato Corte Ue: intesa migranti Italia-Albania valida, ma solo con diritti garantitiPer l'avvocato generale della Corte Ue Emiliou l'accordo migranti Italia-Albania è compatibile con il diritto Ue, purché siano garantiti i diritti fondamentali dei migranti e l'asilo. adnkronos.com Accordo Italia-Albania, Emiliou (Corte Ue): protocollo compatibile, ma tutelare i diritti dei migrantiI Centri di rimpatrio sono in linea di principio compatibili con la normativa europea in materia, a condizione che i diritti dei migranti siano pienamente tutelati. Lo ha chiarito nel suo parere l'avv ... avvenire.it Il protocollo Italia-Albania "è compatibile" con le norme Ue sul rimpatrio e l'asilo, a condizione che "i diritti dei migranti siano pienamente tutelati". È la posizione dell'avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Nicholas Emiliou, nel parere non vincolante che x.com Fratelli d’Italia organizza un visita in Albania per dirci che i centri per i rimpatri funzionano, dove sono detenuti ben 82 migranti. I centri sono operativi, ma a che costo Oltre 800 milioni per le casse dello stato, per gestire poche centinaia di persone. Costi di ge - facebook.com facebook