Agguato a Ventimiglia dopo la distribuzione dei pasti ai migranti uomo picchiato senza motivo | 4 arresti

A Ventimiglia, quattro uomini stranieri sono stati arrestati con l'accusa di aver aggredito e picchiato un loro connazionale dopo aver distribuito pasti ai migranti. L'aggressione è avvenuta in modo improvviso e senza motivazioni apparenti, portando all'intervento delle forze dell'ordine. Le indagini hanno portato all'identificazione e all'arresto dei sospettati, ritenuti responsabili di rapina aggravata e lesioni. La vicenda ha suscitato attenzione tra le autorità e nelle comunità locali.

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