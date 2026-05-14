Agguato a Ventimiglia dopo la distribuzione dei pasti ai migranti uomo picchiato senza motivo | 4 arresti
A Ventimiglia, quattro uomini stranieri sono stati arrestati con l'accusa di aver aggredito e picchiato un loro connazionale dopo aver distribuito pasti ai migranti. L'aggressione è avvenuta in modo improvviso e senza motivazioni apparenti, portando all'intervento delle forze dell'ordine. Le indagini hanno portato all'identificazione e all'arresto dei sospettati, ritenuti responsabili di rapina aggravata e lesioni. La vicenda ha suscitato attenzione tra le autorità e nelle comunità locali.
Fermati in flagranza di reato quattro cittadini extracomunitari per rapina aggravata e lesioni personali dolose ai danni di un connazionale: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata di ieri a Ventimiglia. L’aggressione è avvenuta in via Tenda, nei pressi del cimitero comunale, subito dopo la distribuzione dei pasti ai migranti. La vittima, regolare sul territorio nazionale, è stata colpita con calci e pugni e derubata del cellulare. I responsabili sono stati arrestati e il telefono recuperato. La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, poco dopo le 19. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Sullo stesso argomento
I Nas arrivano anche all'ospedale di Vasto per valutare la qualità dei pasti: rilievi sulla distribuzione e sul mezzo di trasportoAlta l'attenzione sulla ristorazione, dopo la chiusura della cucina di Lanciano, dove gli addetti di Dussmann, la società che gestisce il servizio...
Caccia all'uomo a Ventimiglia, killer in fuga dopo un accoltellamento: lo scontro con la PoliziaÈ stato arrestato e consegnato alle autorità francesi uno straniero ricercato per tentato omicidio, fermato a Ventimiglia dalla Polizia di Frontiera...
Agguato a Ventimiglia dopo la distribuzione dei pasti ai migranti, uomo picchiato senza motivo: 4 arrestiQuattro stranieri arrestati a Ventimiglia per rapina aggravata e lesioni ai danni di un connazionale. Intervento tempestivo della Polizia. virgilio.it
Viola le restrizioni e perseguita l'ex compagna a Ventimiglia, il provvedimento dopo minacce e aggressioniA Ventimiglia uno straniero è stato sottoposto a divieto di avvicinamento e dimora per atti persecutori e lesioni aggravate. virgilio.it