I Nas arrivano anche all' ospedale di Vasto per valutare la qualità dei pasti | rilievi sulla distribuzione e sul mezzo di trasporto

I Nas sono entrati nell’ospedale di Vasto nella mattinata di giovedì 12 marzo. Sono stati eseguiti controlli sui pasti provenienti da Chieti e sulle modalità di distribuzione all’interno della struttura. Le verifiche sono state svolte dai carabinieri del Nas, che hanno valutato anche il mezzo di trasporto utilizzato per la consegna dei pasti.

Alta l'attenzione sulla ristorazione, dopo la chiusura della cucina di Lanciano, dove gli addetti di Dussmann, la società che gestisce il servizio mensa, preparavano i pasti destinati anche a Vasto, Casoli e Atessa Controlli anche all'ospedale di Vasto da parte dei carabiniieri del Nas, che nella mattinata di giovedì 12 marzo sono arrivati al San Pio per una verifica sui pasti arrivati da Chieti e sulle modalità di distribuzione. Com'è noto, da mercoledì (11 marzo) le pietanze vengono preparate a Chieti, in attesa che la struttura del Renzetti possa riaprire una volta ottemperate le prescrizioni dei militari. I controlli hanno riguardato anche il percorso del vitto, dall'arrivo fino ai reparti.