Taj Jackson, nipote della celebre star, ha parlato di come i fratelli dell’artista non siano riusciti a ottenere lo stesso livello di successo. Durante un’intervista, ha spiegato le ragioni di questa differenza, affrontando una domanda sulla carriera dei componenti della band rispetto a quella del suo zio. La conversazione si è concentrata sulle dinamiche familiari e sulle scelte che hanno influenzato il percorso di ciascuno. Nessun dettaglio sulla vita privata o sui motivi specifici è stato fornito.

Il nipote della popstar, Taj Jackson, ha provato a spiegare perché gli altri componenti della band non hanno mai avuto il successo raggiunto dal fratello negli anni successivi Taj Jackson ha avuto modo di affrontare una domanda "delicata" riguardante la sua famiglia. Quando un utente su X ha chiesto perché Michael Jackson sia diventato l'artista solista di maggior successo uscito dai Jackson 5, il figlio di Tito Jackson ha condiviso il proprio punto di vista sulla piattaforma. I problemi di autostima della famiglia Jackson "Risponderò io, dato che questo è un argomento molto delicato per me", ha scritto Taj. "Immaginatevi di sentirvi dire fin dall'adolescenza da tutti che non valete nulla senza vostro fratello minore e che dovreste ringraziarlo per tutto ciò che avete. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michael Jackson, perché i suoi fratelli hanno avuto così poco successo?

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