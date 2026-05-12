Oggi a Perugia si svolgono le nozze tra l’attrice e il suo compagno. La cerimonia viene officiata da una nota giornalista. La celebrazione si tiene in una location della città, con la partecipazione di alcuni invitati. La giornalista incaricata di officiare il rito è presente per condurre la cerimonia fino al momento del sì. La coppia si prepara a vivere questo momento importante.

Oggi a Perugia si celebreranno le nozze di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, Francesca Fagnani farà da officiante e li accompagnerà al sì Galeotta ful’intervista. Non è passato tanto tempo da quando Francesca Fagnani ha intervistato a Belve Micaela Ramazzotti, sono bastate poche ore per diventare amiche e cosìl’attrice ha scelto la giornalista come celebrante del suo matrimonio. Oggi, a Perugia, come riportaRepubblica,Micaela Ramazzotti sposerà il personal trainer Claudio Pallitto, con una cerimonia molto intima e privata dove non ci sarà spazio per curiosi e fotografi. Va però detto che saranno due giorni di festa: oggi verrà celebrato il rito civile da Francesca Fagnani davanti ai due novelli sposi e poi i festeggiamenti proseguiranno fino a domani.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto: oggi le nozze, Fagnani la celebrante

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