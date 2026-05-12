Mi sposi tu? Francesca Fagnani alle nozze di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto La scelta dopo Belve e la battuta sul divorzio con Virzì

Il 12 maggio si terrà in provincia di Perugia il matrimonio tra l’attrice e il suo partner, con Francesca Fagnani che officierà la cerimonia. La giornalista, nota per il suo ruolo nel programma televisivo, ha risposto con una battuta durante un’intervista sul divorzio con un regista. La coppia ha scelto di celebrare il loro giorno speciale in un contesto che coinvolge anche personalità televisive.

Sarà Francesca Fagnani a officiare il matrimonio tra Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, in programma oggi, 12 maggio, in provincia di Perugia. L’invito alla giornalista sarebbe arrivato solo negli ultimi giorni, spiega Il Messaggero, poche settimane dopo la partecipazione dell’attrice a Belve. Tutto infatti comincia il 7 aprile, quando Ramazzotti partecipa al programma su Raidue di Fagnani, che in quell’occasione l’aveva incalzata proprio sulla data delle nozze, all’epoca ancora incerta. «Lei annuncia sempre il matrimonio con Claudio – aveva detto Fagnani in trasmissione – ma non vi sposate mai?». La risposta dell’attrice era stato anche uno dei momenti più alti di quell’intervista: «Non si trovano le carte del divorzio! Saranno disperse nel mare di Livorno insieme a qualche testa di Modigliani.🔗 Leggi su Open.online

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