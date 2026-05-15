Nella giornata delle nozze, l’attrice ha condiviso sui social un messaggio dedicato alla figlia, accompagnato da una foto che la ritrae sorridente. La dedica esprime affetto e gratitudine, senza riferimenti specifici a eventi o circostanze. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di fan e media, puntando l’attenzione sull’intenzione di celebrare un momento importante con parole semplici e sincere. La foto mostra l’attrice in un momento di gioia, circondata da un’atmosfera di felicità.

Per Micaela Ramazzotti sembra essere arrivato davvero un nuovo capitolo della sua vita, uno di quelli che profumano di rinascita e serenità. L’attrice romana, amatissima dal pubblico per la sua innata spontaneità, ha sposato il suo amore Claudio Pallitto, il personal trainer conosciuto durante la lavorazione di Felicità, il film che ha segnato il suo debutto alla regia. Una storia nata quasi in punta di piedi, lontano dai riflettori e dal mondo del gossip, ma che con il tempo si è trasformata in qualcosa di molto serio. E a pochi giorni dalle nozze, Micaela ha voluto condividere con i suoi fan un momento molto emozionante, quello che ha visto protagonista sua figlia Anna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Micaela Ramazzotti, la dolce dedica alla figlia nel giorno delle nozze

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