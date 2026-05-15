Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto sono marito e moglie | il sì nel castello umbro fa il giro del web
Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati in un castello umbro, circondati da due giorni di festeggiamenti. I preparativi sono stati blindati e protetti, ma le immagini e le notizie hanno rapidamente fatto il giro dei social network. L'attrice, nota al pubblico per le sue interpretazioni, ha scelto di sposare il personal trainer e imprenditore in un luogo con atmosfere cavalleresche. La cerimonia si è svolta nel cuore verde dell'Umbria, attirando l'attenzione di molti utenti online.
Due giorni di festeggiamenti blindati ma inevitabilmente social nel cuore verde dell'Umbria. L'attrice ha sposato il personal trainer e imprenditore Claudio Pallitto in una cornice cavalleresca. Il Castello di Rosciano si è trasformato per quarantotto ore nel centro nevralgico del gossip italiano: Micaela Ramazzotti ha pronunciato il fatidico sì, legandosi ufficialmente a Claudio Pallitto. Una scelta, quella della location medievale, tutt'altro che casuale: gli sposi cercavano un luogo che trasudasse storia per iniziare a scrivere un capitolo tutto loro, lontano dai fantasmi del passato e dalle passate tempeste sentimentali.... 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto Un Matrimonio da Favola al Castello di Rosciano
Sullo stesso argomento
Claudio Pallitto, chi è il nuovo fidanzato e futuro marito di Micaela Ramazzotti e cosa fa nella vitaMicaela Ramazzotti e il personal trainer Claudio Pallitto potrebbero convolare a nozze nei prossimi mesi.
Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto: matrimonio nel castello. A sposarli Francesca Fagnani. Festa fino a notteTorgiano (Perugia), 14 maggio 2026 – Una relazione certamente sotto i riflettori.
Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati: la festa di nozze facebook
Micaela Ramazzotti ha sposato Claudio Pallitto, il sì da favola è virale sui social. Ad officiare Francesca Fagnani. Il matrimonio nel castello di Rosciano in Umbria x.com
Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati! Le immagini del matrimonio reddit
Micaela Ramazzotti sposa Claudio Pallitto in Umbria: le nozze segrete in un castello medievaleMicaela Ramazzotti ha sposato Claudio Pallitto in un castello medievale in Umbria con una cerimonia intima celebrata da Francesca Fagnani. rumors.it
Micaela Ramazzotti ha sposato il personal trainer Claudio Pallitto in Umbria: guarda le foto delle nozzeMicaela Ramazzotti ha sposato il personal trainer Claudio Pallitto in Umbria: guarda le foto delle nozze da fiaba ... gossip.it