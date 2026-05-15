Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto sono marito e moglie | il sì nel castello umbro fa il giro del web

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati in un castello umbro, circondati da due giorni di festeggiamenti. I preparativi sono stati blindati e protetti, ma le immagini e le notizie hanno rapidamente fatto il giro dei social network. L'attrice, nota al pubblico per le sue interpretazioni, ha scelto di sposare il personal trainer e imprenditore in un luogo con atmosfere cavalleresche. La cerimonia si è svolta nel cuore verde dell'Umbria, attirando l'attenzione di molti utenti online.

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