Claudio Pallitto, attualmente noto come il compagno di Micaela Ramazzotti, è un personal trainer. La coppia, insieme da tempo, si prepara a celebrare il matrimonio nei prossimi mesi. La relazione tra i due sembra essere stabile e consolidata, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili sulla loro vita privata. La notizia si inserisce nel contesto delle voci di imminenti nozze tra i due.

Micaela Ramazzotti e il personal trainer Claudio Pallitto potrebbero convolare a nozze nei prossimi mesi. A lanciare l’indiscrezione è stato il noto settimanale Chi, che tra le sue pagine ha affermato: “ Chi può svelare che fervono i preparativi e che la coppia pronuncerà il fatidico sì quest’estate. Una cerimonia intima, quasi segreta, con pochissimi invitati “. Al momento non è ancora arrivata alcuna conferma da parte dei diretti interessati, ma la notizia appare indubbiamente plausibile considerando che, in interviste passate, la stessa Micaela aveva rivelato di aver trovato la serenità accanto a Claudio e di desiderare le nozze con lui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Claudio Pallitto, chi è il nuovo fidanzato e futuro marito di Micaela Ramazzotti e cosa fa nella vita

Chi è Claudio Pallitto, il futuro marito di Micaela RamazzottiPersonal trainer romano estraneo al mondo del gossip, Claudio Pallitto è da ormai tra anni accanto a Micaela Ramazzotti.

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