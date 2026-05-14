Nel fine settimana, nel castello di Torgiano, si è celebrato il matrimonio tra due attori noti, con una conduttrice televisiva che ha officiato la cerimonia. La coppia ha condiviso il momento con amici e familiari, proseguendo la festa fino a tarda notte. La relazione tra i due protagonisti ha attirato l’attenzione dei media, anche a causa delle recenti vicende legali della sposa, legate a un precedente matrimonio.

Torgiano (Perugia), 14 maggio 2026 – Una relazione certamente sotto i riflettori. Un’unione non semplice, anche per la burrascosa separazione tra la sposa e il suo precedente marito. Ma alla fine, dopo preparativi che loro stessi hanno definito pieni di imprevisti, Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto hanno detto sì. Sposandosi in Umbria, nel Castello di Rosciano, nei pressi del borgo medievale di Torgiano. Paesaggi da sogno, senza tempo, che hanno fatto innamorare anche le star d’Oltreoceano in questi anni. E’ qui che si è svolta la cerimonia nuziale. L’attrice e il personal trainer, dopo tre anni di relazione, si uniscono in matrimonio. A officiare il rito civile, la conduttrice di “Belve” Francesca Fagnani.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto: matrimonio nel castello. A sposarli Francesca Fagnani. Festa fino a notte

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Temi più discussi: Micaela Ramazzotti sposa Claudio Pallitto: Francesca Fagnani officia il matrimonio; Micaela Ramazzotti ha sposato Claudio Pallitto; Al matrimonio di Micaela Ramazzotti, l'amica Francesca Fagnani ha avuto un ruolo speciale; Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati in segreto in Umbria, Francesca Fagnani ha celebrato le nozze.

L'attrice Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto hanno detto sì nel Castello di Rosciano, nel cuore dell'Umbria. Le foto in esclusiva x.com

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