Mi date una sigaretta ? I due rifiutano e lui li aggredisce con spranga e coltello in piazza della Concordia | denunciato
Due persone si trovavano in piazza della Concordia quando hanno rifiutato di consegnare una sigaretta a un uomo. Quest’ultimo, dopo il rifiuto, ha aggredito entrambe le vittime con una spranga e un coltello. La Polizia, intervenuta sul posto, ha arrestato il tunisino coinvolto. L’uomo è stato denunciato per lesioni aggravate e porto di arma impropria. Il fatto è avvenuto ieri e l’indagine è ancora in corso.
E' accusato di lesioni aggravate e porto di arma impropria, un tunisino arrestato ieri dalla Polizia. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura, gli agenti sono intervenuti nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia a seguito di una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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