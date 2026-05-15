Mi date una sigaretta ? I due rifiutano e lui li aggredisce con spranga e coltello in piazza della Concordia | denunciato

Due persone si trovavano in piazza della Concordia quando hanno rifiutato di consegnare una sigaretta a un uomo. Quest’ultimo, dopo il rifiuto, ha aggredito entrambe le vittime con una spranga e un coltello. La Polizia, intervenuta sul posto, ha arrestato il tunisino coinvolto. L’uomo è stato denunciato per lesioni aggravate e porto di arma impropria. Il fatto è avvenuto ieri e l’indagine è ancora in corso.

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