A Sorisole, un uomo di 31 anni è stato denunciato dopo aver danneggiato alcune abitazioni del quartiere con una spranga e aver tentato di entrare in una casa vicina con un coltello. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo ricovero in ospedale. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio. La vicenda si è verificata nelle ultime ore nel comune alle porte della città.

IL CASO. Un 31enne ha danneggiato alcune abitazioni a Sorisole e si è introdotto in casa di una vicina armato di coltello. Denunciato dai carabinieri, è stato poi ricoverato in psichiatria all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Momenti di tensione nella giornata del 14 aprile a Sorisole, dove un 31enne residente a Paladina è stato denunciato dai carabinieri dopo una serie di episodi violenti.Secondo quanto ricostruito, l’uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe prima danneggiato alcune abitazioni vicine armato di spranga, infrangendo vetri e creando allarme tra i residenti. Le vittime, già oggetto di precedenti episodi, si erano recate in caserma per sporgere denuncia.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sorisole, con spranga e coltello danneggia le abitazioni: denunciato e ricoverato

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