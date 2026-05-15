MG4 e MG4 Urban la prova de IlFattoit – Stessa direzione anime diverse – FOTO

Un confronto tra due versioni della MG4, il modello elettrico del marchio, mette in evidenza differenze estetiche e di allestimento tra la versione Urban e quella più rifinita EV Lux. Le foto mostrano dettagli distintivi delle due varianti, evidenziando come la stessa base possa adattarsi a stili e funzionalità diverse. La prova si concentra sull’aspetto visivo e sugli elementi esterni di entrambe le versioni, senza approfondimenti tecnici o giudizi. La galleria fotografica offre un confronto diretto tra i due modelli.

‹ › 1 7 MG4 EV LUX. ‹ › 2 7 MG4 EV LUX. ‹ › 3 7 MG4 EV LUX. ‹ › 4 7 MG4 EV LUX. ‹ › 5 7 MG4 URBAN LUX. ‹ › 6 7 MG4 URBAN LUX. ‹ › 7 7 mg logo. La nuova famiglia MG4 nasce con un’idea piuttosto chiara: usare lo stesso nome per raccontare due auto elettriche diverse, senza che si pestino troppo i piedi a vicenda. Da una parte c’è la MG4 EV, evoluzione del modello già conosciuto, aggiornata soprattutto dentro, nella tecnologia e nei sistemi di assistenza, dall’altra c’è la MG4 Urban, che non è una versione semplificata, ma un modello nuovo, sviluppato su una piattaforma dedicata. Le abbiamo provate entrambe durante un evento tra Milano e Varese, un percorso utile per capire le differenze tra le due vetture. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - MG4 e MG4 Urban, la prova de IlFatto.it – Stessa direzione, anime diverse – FOTO

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El MG4 URBAN llega con un precio DE LOCOS y quiere COMERSE el MERCADO

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