Genesis GV60 la prova de IlFattoit – Il lusso elettrico coreano arriva in Italia – FOTO

Una nuova auto elettrica di lusso proveniente dalla Corea è arrivata in Italia, portando con sé un design innovativo e tecnologie avanzate. La Genesis GV60 si presenta come un modello di alta gamma, con dettagli distintivi e interni curati. La vettura è stata presentata attraverso diverse immagini che mostrano gli esterni e gli interni, evidenziando le linee moderne e i materiali di qualità. È ora disponibile sul mercato italiano, pronta a competere con altri veicoli di lusso elettrici.

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