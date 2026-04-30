Audi RS5 la prova de IlFattoit – Potenza ibrida tra curve e pista – FOTO

È stata pubblicata una prova della Audi RS5 sul sito IlFatto.it. L'articolo presenta immagini della vettura, che mostra dettagli della sua linea e caratteristiche tecniche. La versione ibrida viene descritta in relazione alle sue prestazioni sia in curva che su pista. Sono incluse diverse foto che evidenziano gli aspetti estetici e funzionali del modello. La recensione si concentra principalmente sui dati relativi alla potenza e alle capacità della vettura.

‹ › 1 8 audi rs5. ‹ › 2 8 audi rs5. ‹ › 3 8 audi rs5. ‹ › 4 8 audi rs5. ‹ › 5 8 audi rs5. ‹ › 6 8 audi rs5. ‹ › 7 8 audi s5. ‹ › 8 8 audi s5. E’ divertente guidare la nuova Audi RS5 sulle sinuose strade che portano a Bobbio e al Monte Penice, in provincia di Piacenza. Però bisogna fare attenzione agli altri automobilisti e rispettare il codice stradale. In pista, invece, limiti e traffico sfumano e il divertimento aumenta. Ecco, è questa in estrema sintesi il racconto della giornata di prova dinamica della RS5 (e della sua cuginetta S5, oggetto di restyling), iniziata e finita nel milanesissimo quadrilatero della moda e sviluppatasi sulle terre care a San Colombano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Audi RS5, la prova de IlFatto.it – Potenza ibrida tra curve e pista – FOTO Audi RS5 Has More Power Than the R8 Supercar Notizie correlate Audi RS5, 640 cavalli di potenza ibrida alla spina per berlina e Avant – FOTO‹ › 1 / 8 audi RS 5 Avant ‹ › 2 / 8 audi RS 5 Avant ‹ › 3 / 8 audi RS 5 Sedan ‹ › 4 / 8 audi RS 5 Sedan ‹ › 5 / 8 audi RS 5 Sedan ‹ › 6 / 8 audi RS 5... Alfa Romeo Junior ibrida Q4, la prova de Il Fatto.it – Tra neve e curve alpine – FOTO‹ › 1 / 7 alfa romeo junior ibrida Q4 ‹ › 2 / 7 alfa romeo junior ibrida Q4 ‹ › 3 / 7 alfa romeo junior ibrida Q4 ‹ › 4 / 7 alfa romeo junior ibrida... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: In pista con la nuova Audi RS5: per vedere l'effetto che fa; AUDI RS5. Che MEZZO! PLAY da VIVO X300 Ultra; Audi RS 5, la prova su strada della prima sportiva ibrida plug-in firmata RS; Nuova Audi RS 5: prova in pista e caratteristiche della super berlina ibrida da 639 CV. Audi RS 5, la prova su strada della prima sportiva ibrida plug-in firmata RSLa nuova Audi RS 5 rappresenta una svolta storica per Audi Sport, segnando l’ingresso del marchio nel mondo delle ibride plug-in ad alte prestazioni. Presentata in occasione della Milano Design Week, ... ilsole24ore.com Audi RS 5, la prova della super station da 639 cavalli, la prima RS plug-inAudi RS 5 2026: la prima plug-in da 639 cavalli con trazione quattro e torque vectoring. Prestazioni da pista e 84 km di autonomia elettrica. motori.quotidiano.net | Audi RS 5 «Devo essere molto onesto: se non sapessi qual è il vero peso della vettura e mi avessi chiesto un feedback “alla cieca”, non avrei mai immaginato che questa macchina pesasse oltre le due tonnellate. Direi che il comportamento è molto, molto bil - facebook.com facebook