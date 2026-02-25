Finto sfasciacarrozze incassa 1.200 euro per la vendita di un motore inesistente e sparisce | denunciato 40nne

Credeva di aver trovato il motore di ricambio per l'auto guasta, ma il bonifico è finito sul conto di un finto autodemolitore. Decisivo, nel corso delle indagini, il tracciamento del denaro da parte dei carabinieri I carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 40enne italiano per una truffa internet. La vicenda ha avuto inizio a gennaio di quest’anno. La vittima, a seguito di un grave guasto alla propria auto, ha chiesto aiuto a un amico per la difficile ricerca di un motore sostitutivo. Proprio quest'ultimo, attivando la propria rete di contatti, ha reperito il recapito telefonico di un potenziale fornitore. Sono bastate 5 o 6 telefonate per far scattare la trappola. Il presunto venditore ha dichiarato di lavorare per conto di un noto centro di autodemolizioni della regione e ha garantito l'immediata disponibilità del motore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Bonifico da mille euro per un motore inesistente: denunciataUn'operazione dei Carabinieri di Montoro ha portato alla denuncia di una ragazza della provincia di Napoli, accusata di aver effettuato un bonifico di mille euro per un motore inesistente.

Finto avvocato e incidente inesistente ad Andretta, così una donna è stata truffata per 6mila euro: un arrestoUn uomo di vent’anni è finito in manette ad Andretta, accusato di aver truffato un’anziana per 6mila euro.