Metro C cambia il nome della stazione Finocchio Tutte le novità per i passeggeri

Da oggi la stazione Finocchio della Metro C cambia volto, o meglio, nome. Sui cartelli e negli annunci della linea verde compare una nuova dicitura: "Finocchio - Antica Città di Gabii". Un rebranding che non è solo formale, ma punta a rimettere sulla mappa dei visitatori uno dei siti archeologici. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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