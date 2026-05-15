Metro C cambia il nome della stazione Finocchio Tutte le novità per i passeggeri

Da romatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Da oggi la stazione Finocchio della Metro C cambia volto, o meglio, nome. Sui cartelli e negli annunci della linea verde compare una nuova dicitura: "Finocchio - Antica Città di Gabii". Un rebranding che non è solo formale, ma punta a rimettere sulla mappa dei visitatori uno dei siti archeologici. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Malesseri tra passeggeri della metro a Londra, maxi emergenza e stazione evacuata ma la causa resta ignotaAlla stazione di Farringdon sono intervenuti decine di soccorritori tra polizia sanitaria e vigili del fuoco dopo che diversi passeggeri hanno...

Ederson Juventus, è lui il nome in cima alla lista della società bianconera per il centrocampo. Tutte le novitàdi Redazione JuventusNews24Ederson Juventus, è il brasiliano il profilo in cima alla lista della società torinese per rafforzare il centrocampo.

metro c cambia ilRoma, Webuild: l’arte trasforma il cantiere a Piazza Venezia della Metro CRoma, 12 mag. (askanews) – Piazza Venezia cambia volto con la nuova installazione ‘Futuro a Vista’ di Pierpaolo Ferrari del collettivo artistico Toilet Paper, realizzata nell’ambito del progetto Mura ... askanews.it

metro c cambia ilMetro C, Pierpaolo Ferrari trasforma il cantiere di Piazza Venezia in una finestra sul futuroIl fondatore di TOILETPAPER firma la nuova installazione realizzata con il progetto Murales, che rende spazio artistico i silos della metro C ... insideart.eu

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web