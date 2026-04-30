Malesseri tra passeggeri della metro a Londra maxi emergenza e stazione evacuata ma la causa resta ignota

Nella stazione di Farringdon a Londra, un’ampia operazione di soccorso ha coinvolto polizia, sanitari e vigili del fuoco dopo che diversi passeggeri hanno manifestato irritazioni alle vie respiratorie e riferito di un odore chimico. La stazione è stata evacuata e si sta cercando di accertare l’origine di quanto accaduto, mentre i soccorritori sono ancora sul posto. La causa degli malesseri rimane al momento sconosciuta.

Alla stazione di Farringdon sono intervenuti decine di soccorritori tra polizia sanitaria e vigili del fuoco dopo che diversi passeggeri hanno accusato irritazioni alle vie respiratorie e odore di sostanze chimiche. La zona è stata evacuata ma i controlli hanno esclusa la presenza di sostanze tossiche. Indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Metro A allagata alla Stazione Termini a Roma: chiusa ai passeggeri, i treni transitano ma non si fermanoAllagata la fermata di Stazione Termini della linea A della metropolitana a causa di un problema alla rete idrica: i treni transitano senza... Napoli: apre a Pasqua 2026 la stazione “Tribunale” della Linea 1 della MetroIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.