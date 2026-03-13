Ederson, centrocampista brasiliano, è il nome più caldo tra quelli considerati dalla Juventus per rinforzare il reparto mediano. La società torinese ha messo in cima alla lista il suo nome, cercando di portarlo in squadra nelle prossime settimane. Al momento, non sono stati annunciati dettagli ufficiali o accordi conclusi.

Ederson Juventus, è il brasiliano il profilo in cima alla lista della società torinese per rafforzare il centrocampo. Tutte le novità. La Juve programma il futuro con un imperativo categorico: tornare a vincere. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i vertici del club si sono riuniti nelle ultime ore per ribadire la necessità di allestire una squadra di altissimo livello.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! L’obiettivo è reggere l’urto di tre competizioni e, per farlo, la dirigenza punterà su un mercato strategico, composto da parametri zero e occasioni convenienti, senza però rinunciare a colpi mirati di grande qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ederson Juventus, è lui il nome in cima alla lista della società bianconera per il centrocampo. Tutte le novità

Temi più discussi: Tuttosport - La lista di Spalletti per la Juventus: da Kolo Muani a Lorenzo Pellegrini, da Ederson a Goretzka, c'è aria di rivoluzione?; Juve, il piano per l’estate: da Kolo Muani a Goretzka, Spalletti ne vuole 6! Ecco la lista di Lucio; Dybala verso il forfait per Genoa-Roma; NEWS – Anguissa, Ederson, Bonny, Bartesaghi, Kean, Scalvini, Vlahovic, Soulé, McTominay, Dybala: le novità.

Juve, nel piano per il rilancio c’è anche EdersonLa Juventus prepara il mercato per rilanciarsi e segue Ederson dell’Atalanta: il centrocampista brasiliano valutato tra 35 e 40 milioni. calcioatalanta.it

Tuttosport - La lista di Spalletti per la Juventus: da Kolo Muani a Lorenzo Pellegrini, da Ederson a Goretzka, c'è aria di rivoluzione?I bianconeri vanno a caccia di un posto in Champions League e nel frattempo iniziano a tracciare i piani del mercato estivo: nel radar più di un giocatore in scadenza di contratto. goal.com

#Ederson remains the dream move for #Spalletti. The Brazilian has an expiring contract in 2027 and his price card won’t exceed €35-40m because of this. #Atletico_Madrid has already made initial contacts but the race is far from over. tuttosport #Juventus #E - facebook.com facebook

Da Kolo Muani a Lorenzo Pellegrini, da Ederson a Goretzka: la lista di Spalletti per la Juventus [Tuttosport ] x.com