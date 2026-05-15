Alle prime ore del 15 maggio 2026, alle 6:15, le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con condizioni più stabili al Nord rispetto ad altre zone. Le temperature sono previste essere nella media stagionale e il cielo sarà in parte nuvoloso in alcune aree. Non sono segnalati fenomeni meteorologici estremi o precipitazioni significative. La giornata si presenta generalmente tranquilla, con un mattino senza particolari variazioni rispetto alle condizioni climatiche di questa stagione.

meteo la buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo più stabile è solo un gran parte delle regioni residua instabilità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia al pomeriggio Ampi spazi di sereno tutti i settori con ultimi disturbi ancora sul Friuli in serata e nottata tempo a doppi prevalenza il cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con Maggiore nuvolosità lungo l'Appennino al pomeriggio ancora condizioni per lo più stabile possibili piogge e rovesci sparsi sulle Marche e locali piovaschi nelle aree interne in serata tempo generalmente asciutto con nuvolosità irregolare... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 15-05-2026 ore 06:15

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