Per venerdì 15 maggio 2026, le previsioni meteo indicano che ad Avellino i cieli saranno molto nuvolosi durante le prime ore della giornata, accompagnati da deboli piogge. La giornata proseguirà con condizioni di maltempo, mentre in altre zone della regione si attendono alternative tra nuvolosità e possibili schiarite. Le temperature diurne si manterranno in valori moderati, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni atmosferiche continueranno a essere caratterizzate da nuvole cariche di pioggia, con possibili temporali locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 15 maggio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2716m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per venerdì 15 maggio 2026

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Giovedì 07 maggio 2026

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