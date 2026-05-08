Meteo le previsioni in Campania per venerdì 8 maggio 2026

Per venerdì 8 maggio 2026 in Campania sono previste condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto su alcune zone, con deboli piogge che si intensificano al mattino e si riducono nella seconda parte della giornata. A Avellino sono attese circa 1 millimetro di pioggia e schiarite a partire dalla sera. Le previsioni indicano un andamento meteo caratterizzato da nuvole e piogge leggere nella prima parte della giornata.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 8 maggio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2960m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2869m.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per venerdì 8 maggio 2026 Notizie correlate Meteo, le previsioni in Campania per venerdì primo maggio 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì primo maggio 2026. Meteo, le previsioni in Campania per venerdì 6 marzo 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 6 marzo 2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fine settimana a due volti, domenica a rischio rovesci. Ondate di caldo ancora lontane; Meteo MARCHE Video: previsioni aggiornate; Meteo, le previsioni di giovedì 7 maggio 2026; Meteo Weekend: Fronte Temporalesco in anticipo, deciso peggioramento già Domenica 10 Maggio. Previsioni meteo, weekend all’insegna dell’instabilità: sabato breve pausa con il sole, poi tornano le pioggeAtteso il passaggio di nuove perturbazioni che porteranno piogge e temporali sull’Italia nel weekend. Sabato 8 maggio sarà una giornata più stabile, mentre domenica 9 tornerà il maltempo che ... fanpage.it Meteo Italia: breve pausa dal maltempo oggi, da venerdì tornano temporali e piogge. Le previsioniBreve tregua dal maltempo in Italia con clima variabile al Nord e sole al Sud: nel weekend cambia ancora tutto con il ritorno del maltempo. meteo.it Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi. https://meteo.ansa.it facebook #Meteo #Sardegna #8maggio - Giornata inizialmente stabile con cielo parzialmente nuvoloso. Venti in prevalenza deboli e mari mossi. Temperature medie comprese tra 15 e 22°C. x.com