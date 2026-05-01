Meteo le previsioni in Campania per venerdì primo maggio 2026

Per venerdì primo maggio 2026, le previsioni meteorologiche in Campania indicano condizioni di bel tempo. A Avellino, il cielo sarà sereno e il sole splenderà per tutta la giornata, senza possibilità di pioggia.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì primo maggio 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1846m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1846m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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