Meteo Latina | ancora piogge e forti venti E’ di nuovo allerta gialla
Nella provincia di Latina e nel Lazio proseguono condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge e venti intensi. Le previsioni indicano che anche oggi il maltempo continuerà a interessare la regione. La protezione civile ha emesso di nuovo un'allerta gialla, segnalando potenziali criticità legate alle condizioni atmosferiche. Le autorità raccomandano di seguire gli aggiornamenti e di adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza pubblica.
Ancora maltempo nella provincia di Latina e nel resto del Lazio. Almeno stando alle previsioni che annunciano per oggi ancora pioggia. Non solo, perché la protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta gialla a partire dalla giornata di oggi, venerdì 15 maggio.Secondo quanto viene. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
METEO a lungo termine: la circolazione fino alla metà di maggio 2026
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