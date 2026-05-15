Meteo Latina | ancora piogge e forti venti E’ di nuovo allerta gialla

Nella provincia di Latina e nel Lazio proseguono condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge e venti intensi. Le previsioni indicano che anche oggi il maltempo continuerà a interessare la regione. La protezione civile ha emesso di nuovo un'allerta gialla, segnalando potenziali criticità legate alle condizioni atmosferiche. Le autorità raccomandano di seguire gli aggiornamenti e di adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza pubblica.

Ancora maltempo nella provincia di Latina e nel resto del Lazio. Almeno stando alle previsioni che annunciano per oggi ancora pioggia. Non solo, perché la protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta gialla a partire dalla giornata di oggi, venerdì 15 maggio.Secondo quanto viene. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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METEO a lungo termine: la circolazione fino alla metà di maggio 2026

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