Allerta gialla | piogge e venti forti sull’Appennino

La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta gialla per il 14 marzo, con previsioni di piogge e venti forti che interesseranno l’Appennino Parmense e Piacentino. La segnalazione riguarda specificamente queste zone e riguarda la giornata di sabato, senza indicare altre regioni o aree coinvolte. La comunicazione è stata resa pubblica oggi.

Un’allerta meteo di colore giallo è stata attivata dalla Protezione Civile dell’Emilia-Romagna per la giornata di sabato 14 marzo, interessando specificamente l’Appennino Parmense e Piacentino. Si prevede che nella seconda parte della giornata si verifichino precipitazioni intense con carattere di rovescio temporalesco, capaci di innalzare rapidamente i livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori e generare fenomeni franosi sui versanti. La situazione sarà ulteriormente complicata da venti forti provenienti dai quadranti meridionali, previsti tra i 50 e i 61 kmh, con possibili raffiche superiori in prossimità dei rilievi e sulla costa. L’impatto sul territorio montano e costiero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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