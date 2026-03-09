Allerta gialla | piogge e venti forti su Messina

Un’allerta gialla è stata diramata dalla Protezione Civile per la Sicilia orientale, in particolare sulla zona di Messina, dove sono previste piogge e venti forti per tutto il giorno di martedì 10 marzo. La comunicazione indica che le condizioni meteo sono in peggioramento e richiedono attenzione da parte della popolazione. La situazione rimane sotto osservazione fino a nuove comunicazioni ufficiali.

Il bollettino del dipartimento regionale di Protezione Civile segna l’arrivo dell’instabilità sulla Sicilia orientale, con un’allerta gialla in vigore per martedì 10 marzo. La previsione indica piogge sparse e temporali su Messina e provincia, con venti mossi nello Stretto e nell’Ionio meridionale. L’evento si inserisce nel pattern stagionale tipico del mese di marzo, che dopo giorni di sole e clima mite porta le prime precipitazioni significative. I quantitativi cumulati saranno generalmente deboli nelle zone restanti, ma isolati rovesci a carattere temporale sono attesi sui settori centro-occidentali e nord-orientali dell’isola. La mappa delle precipitazioni previste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

