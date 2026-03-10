Tra martedì e giovedì, due perturbazioni atlantiche attraverseranno l’Italia, portando piogge al Nord e neve sulle Alpi. Al Centro e al Sud, il tempo sarà caratterizzato da variabilità, con alcune zone interessate da precipitazioni. Le condizioni meteo cambieranno in diverse regioni, creando una situazione di instabilità diffusa nel paese.

Roma - Tra martedì e giovedì l’Italia sarà attraversata da due perturbazioni atlantiche, con piogge al Nord, variabilità al Centro-Sud e neve sulle Alpi. L’Italia si prepara ad affrontare una breve fase di instabilità meteorologica provocata dal passaggio di due fronti perturbati attesi tra martedì e giovedì. Nonostante la presenza dell’anticiclone sull’Europa centro-meridionale, alcune correnti umide di origine atlantica stanno riuscendo a infiltrarsi sull’arco alpino e sul Nord della penisola, portando piogge, rovesci e localmente anche temporali. Il primo fronte ha già raggiunto il Nordovest durante la notte, determinando un peggioramento sensibile soprattutto tra Liguria e Piemonte. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Due fronti in arrivo sull’Italia: piogge, temporali e neve sulle Alpi

Articoli correlati

Weekend instabile sull’Italia, tornano piogge diffuse e neve sulle AlpiRoma - Una depressione atlantica condizionerà il fine settimana: piogge al Nordovest e al Sud ionico, neve sulle Alpi occidentali, tempo più asciutto...

Meteo: neve sulle Alpi, piogge senza tregua al Sud. Italia ancora spaccata in dueABBONATI A DAYITALIANEWS Neve abbondante al Nord e sulle Alpi, piogge insistenti e rischio idrogeologico al Centro-Sud.

SVOLTA METEO: IRRUZIONE INVERNALE IN ARRIVO CON NEVE A QUOTE BASSE SUL NORD ITALIA - DATA E ANALISI

Tutti gli aggiornamenti su Due fronti

Discussioni sull' argomento Il punto militare: attacchi continui sui due fronti con missili e droni (con il timore di finire le munizioni). Uccisi i capi dell'intelligence iraniana; meteo Svizzera: Variabile, ma ancora mite; Piano Casa, primo decreto in arrivo: recupero ERP e rilancio del Rent to Buy; Unione europea tra due fronti di guerra.

Lazio, fra contratti in scadenza e offerte in arrivo: i casi che andranno risolti entro giugnoFinire la stagione dei modi e programmare il futuro. La Lazio gioca su due fronti. Da una parte c’è un campionato da concludere e una Coppa. tuttomercatoweb.com

In corsa su due fronti per centrare la promozione: stagione quasi perfetta fin qui per la squadra di Rastelli https://tinyurl.com/mr82sb4h - facebook.com facebook

#ReferendumGiustizia la partita è apertissima e i due fronti sono praticamente pari secondo la Supermedia dei #sondaggi di Youtrend. Ma la campagna è appena iniziata molti italiani stanno ancora decidendo. Personalmente #IoVotoSi e vi invito ad andare t x.com