Le previsioni meteo italiane per i prossimi giorni indicano un periodo tra il 10 e l’11 aprile caratterizzato da giornate di sole e temperature miti, grazie alla presenza di un’alta pressione. Tuttavia, gli esperti segnalano che questa condizione non durerà a lungo, perché presto si prevede un ritorno del maltempo. Gli aggiornamenti meteo di Meteo POP evidenziano un cambiamento in arrivo, con le perturbazioni che si avvicineranno nuovamente alla penisola.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Alta pressione protagonista, ma con i giorni contati. L’Italia si prepara a vivere una fase stabile e decisamente primaverile tra venerdì 10 e sabato 11 aprile, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantirà tempo in prevalenza soleggiato e temperature oltre la media del periodo. Si tratta di una parentesi mite e piacevole che interesserà gran parte del Paese, con condizioni generalmente tranquille e venti deboli. Tuttavia, questa stabilità non è destinata a durare a lungo. Già nel corso del fine settimana, infatti, inizieranno a manifestarsi i primi segnali di cambiamento, con un progressivo indebolimento dell’alta pressione e l’avvicinamento di sistemi perturbati. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Meteo Italia: 10-11 aprile tra sole e clima mite, poi torna il maltempo

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