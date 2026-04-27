Meteo della settimana il caldo sta finendo | verso il 1° maggio in arrivo due perturbazioni e un crollo termico

Questa settimana il tempo cambierà drasticamente: due perturbazioni si avvicineranno, portando pioggia e vento, e le temperature caleranno significativamente. Le previsioni indicano un aumento dell’instabilità atmosferica, con il rischio di condizioni meteo avverse soprattutto nei giorni che precedono il 1° maggio. I cittadini dovranno prepararsi a un brusco calo termico, con le temperature che scenderanno rispetto ai giorni precedenti.

Sul fronte meteo prepariamoci a una settimana di forte instabilità, dove l'ombrello diventerà l'accessorio indispensabile e i termometri faranno un deciso passo indietro, proprio in vista del ponte del 1° maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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