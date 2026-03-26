Meteo Giuliacci che tempo farà la prossima settimana In arrivo due vortici

La regione sta affrontando un nuovo episodio di maltempo che segue una breve parentesi di primavera. La prossima settimana si prevedono due vortici che influenzeranno le condizioni atmosferiche, portando piogge e temperature in calo. La situazione meteorologica resta instabile e le previsioni indicano un proseguimento delle precipitazioni nelle zone interessate.

Continua l'ondata di maltempo che, dopo un accenno di primavera, ha ripreso a colpire la nostra penisola. Per la prossima settimana è previsto l'arrivo di due vortici che porteranno piogge e raffiche di vento in gran parte dell'Italia. Ad annunciarlo è Giuliacci sul suo sito Meteogiuliacci, in cui spiega che lunedì 30 marzo una corrente di aria fredda dovrebbe raggiungere il bacino del Mediterraneo, dopo aver attraversato il centro-nord dell'Europa, provocando un vortice depressionario in grado di portare piogge e temporali. Prima sulle regioni settentrionali e quindi Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, poi su Centro-Sud e Isole Maggiori. Il secondo vortice proviene, invece, dal Nord Africa e si dirigerà verso le regioni meridionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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