Meteo | il weekend parte nell' incertezza ma la domenica è salva

Da leccotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana inizia con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da nuvole, pioggia e schiarite che si alternano durante le prime ore. La giornata di sabato si presenta con un clima instabile, mentre la domenica prevede un miglioramento delle condizioni, con tempo più stabile e soleggiato. Le previsioni indicano che le perturbazioni in atto tenderanno a diminuire, portando a un clima più favorevole per le attività all'aperto.

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Il weekend parte ancora una volta con incertezza e alternanza di nuvole, pioggia e schiarite, ma è destinato via via a migliorare. Anche le temperature risaliranno fino a valori più consoni al periodo.Le previsioni per sabatoCieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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