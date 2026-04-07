Meteo | dopo il freddo e la pioggia fa capolino la primavera ma nel weekend torna l’incertezza

Dopo settimane di pioggia e maltempo, il cielo si apre e splende il sole sulla Sicilia, portando un po’ di sollievo alle località della provincia di Agrigento. Tuttavia, le previsioni indicano che nel weekend potrebbe tornare l’instabilità, creando nuvole e possibilità di pioggia. La primavera sembra aver fatto capolino, ma la situazione meteo resta incerta e soggetta a cambiamenti improvvisi.

Con l'alta pressione le temperature nell'Agrigentino arriveranno fino a 24 gradi. Nel fine settimana si prevede una nuova fase instabile Dopo settimane segnate da piogge e instabilità, l’alta pressione torna a farsi sentire sulla Sicilia e regala una parentesi di tempo stabile e soleggiato anche in provincia di Agrigento. Come spiega il meteorologo Francesco Nucera di 3bmeteo.com, nei prossimi giorni il quadro sarà in prevalenza asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e solo sporadici addensamenti senza conseguenze. Le temperature si riporteranno su valori tipicamente primaverili con massime generalmente comprese tra i 22 e i 23 gradi nelle principali città dell’isola e punte fino a 24 gradi nell’Agrigentino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Previsioni meteo Roma: nel weekend sole, freddo e pioggia, temperature in caloDa venerdì 20 a domenica 22 marzo ci attendono sole, forse poca pioggia e temperature in calo.

Meteo shock nel weekend: freddo dai Balcani, pioggia e neve in arrivoRoma - Nuova perturbazione colpirà l’Italia tra sabato e domenica con calo delle temperature, neve a bassa quota e maltempo diffuso soprattutto al...

Temi più discussi: Meteo, dopo i primi tepori torna il dubbio del freddo in Italia; Meteo Pasqua 2026, dopo giorni di freddo e neve in arrivo il bel tempo: le previsioni di Giuliacci; Nuova settimana di maltempo in arrivo ma a Pasqua arriva la sorpresa, le previsioni; Aprile con assaggio d’estate in Lombardia, poi torna il freddo. Rischio pioggia, temporali e grandine: quando e dove.

Freddo? Non è ancora finita, ecco la prossima fiondata artica diretta in ItaliaLa primavera è esplosa tutta ad un tratto, con temperature finalmente superiori ai 20°C e tanto sole. Tutto merito dell’alta pressione, che dopo numerosi ... meteogiornale.it

Meteo: Prossimi giorni, anticiclone fino a giovedì, poi fronte freddo con piogge, temporali e grandineStiamo vivendo un periodo caratterizzato da un’atmosfera stabile, a tratti anche insolitamente calda per la stagione, grazie a una vasta area di alta pressione che da alcuni giorni si è estesa lungo i ... ilmeteo.it

Maltempo, allerta meteo domani 8 aprile 2026 per rischio idrogeologico - facebook.com facebook

#meteo #FVG Cielo variabile. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora sostenuta, forte sulla zona di Trieste con possibili raffiche superiori ai 110 km orari. Il vento da nord-est da moderato a sostenuto nel pomeriggio si estenderà temporaneamente a tutta x.com