Meteo rovesci e temporali in arrivo | poi ritorno del bel tempo e caldo in aumento

Nella prima metà della settimana, un vortice atmosferico continuerà a muoversi sull'area mediterranea, interessando in particolare la Sicilia tra mercoledì e giovedì. Durante questo periodo, sono previsti rovesci e temporali che coinvolgeranno diverse zone dell'isola. Dopo questa fase di maltempo, le condizioni meteorologiche torneranno progressivamente a migliorare, con un aumento delle temperature e un ritorno di tempo stabile e soleggiato.

Un vortice rimarrà in azione in area mediterranea fin verso la metà della settimana, transitando tra mercoledì e giovedì sulla Sicilia. Ne conseguiranno condizioni di instabilità sulla nostra regione, con rovesci anche temporaleschi, più frequenti mercoledì sulle aree centro-occidentali, giovedì.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Passion Meteo . Previsioni per l'Italia per 10 giorni in aggiornamento per martedì 04 novembre 2025. Meteo, breve perturbazione in arrivo. Poi torna il bel tempo per un weekend mite e stabileUna veloce e debole perturbazione scorrerà sulla Provincia di Rimini nella giornata di giovedì, distribuendo qualche pioggia che tenderà ad... Toscana, caldo in aumento e poi allerta: arrivano i temporaliLe previsioni meteorologiche per la Toscana indicano un mutamento delle condizioni atmosferiche che interesserà l’intera regione a partire da...