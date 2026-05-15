Meteo a Reggio Calabria coda di una perturbazione in arrivo | le previsioni per il weekend

Nel fine settimana, le previsioni indicano un rapido peggioramento del tempo in Calabria, con un aumento delle nuvole e temperature in calo. La regione sarà interessata marginalmente dalla perturbazione che si muove verso il Centro-Nord Italia, ma comunque si registreranno cambiamenti significativi nel clima locale. Le condizioni meteorologiche si manterranno instabili, con possibili piogge e un senso di frescura che si farà sentire nei giorni di sabato e domenica.

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