Per le giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 marzo 2026, un avviso di vento di burrasca forte è stato emesso per la città di Genova a causa di una perturbazione in arrivo. Le autorità hanno disposto divieti e misure di sicurezza per fronteggiare le condizioni meteorologiche previste. Le previsioni indicano un’intensificazione del vento durante il periodo indicato.

A Genova è stato emesso l'avviso per vento di burrasca forte nelle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 marzo 2026. Contestualmente entrano in vigore le ordinanze della sindaca che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità. In particolare, scatta il divieto di transito a motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla strada sopraelevata ‘Aldo Moro’. Ma non solo. Chiudono al pubblico giardini e parchi storici comunali. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi pubblici che vengono svolti al loro interno (musei, impianti e locali per attività ludicosportive, locali ad uso abitativoassociativo), sono individuati appositi percorsi in modo da permettere l’accesso ed il deflusso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Vento di burrasca forte in arrivo (con perturbazione): previsioni meteo e divieti

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