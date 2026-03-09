Meteo Foggia settimana di tempo variabile | perturbazione in arrivo nel weekend

A Foggia, il tempo durante questa settimana si presenta variabile, con condizioni che cambiano di giorno in giorno. Una perturbazione è prevista entrare nel weekend, portando possibili cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Da oltre dieci giorni, il campo di alta pressione sul Mediterraneo si mantiene stabile, ma ora inizia a mostrare segni di cedimento.

Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo ormai da oltre 10 giorni inizia a mostrare cenni di cedimento. Come spiega Gaetano Genovese, meteorologo di 3bmeteo.com, tra martedì e venerdì infatti, sulle province pugliesi, si assisterà a un aumento della nuvolosità specie durante le ore centrali della giornata quando, nelle zone interne, sono attese piogge e qualche isolato temporale. Questi fenomeni saranno comunque di debole o localmente moderata entità in un contesto meteorologico votato alla variabilità con ampie schiarite, specie lungo la fascia costiera. In questo frangente le temperature saranno perlopiù stazionarie sia nei valori massimi, sia nei valori minimi ma comunque superiori alle medie tipiche per il periodo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

