Messina via ai test all’ex Margherita | nasceranno nuovi musei
A Messina sono iniziati i test strutturali all’ex ospedale Margherita, che dureranno circa 90 giorni. Dopo questa fase, si deciderà cosa succederà ai tre padiglioni dell'edificio. Nei prossimi mesi si definirà anche quali musei verranno ospitati nei diversi edifici, che sono stati destinati a nuove funzioni culturali. L’obiettivo è trasformare l’ex ospedale in un centro dedicato all’arte e alla cultura, con spazi rinnovati e funzionali per esposizioni e iniziative pubbliche.
? Domande chiave Cosa accadrà ai padiglioni dopo i test strutturali dei prossimi 90 giorni? Quali nuovi musei ospiteranno i tre edifici dell'ex ospedale Margherita? Quanto costerà complessivamente la riqualificazione architettonica dei tre padiglioni? Quando inizieranno concretamente i lavori di cantiere per la trasformazione??? In Breve ICPA srl di Agrigento vince l'appalto con un ribasso del 32,335% Investimento totale di 17.958.223 euro tra fondi europei e regionali Indagini geognos . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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