Messina via ai test all’ex Margherita | nasceranno nuovi musei

A Messina sono iniziati i test strutturali all’ex ospedale Margherita, che dureranno circa 90 giorni. Dopo questa fase, si deciderà cosa succederà ai tre padiglioni dell'edificio. Nei prossimi mesi si definirà anche quali musei verranno ospitati nei diversi edifici, che sono stati destinati a nuove funzioni culturali. L’obiettivo è trasformare l’ex ospedale in un centro dedicato all’arte e alla cultura, con spazi rinnovati e funzionali per esposizioni e iniziative pubbliche.

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