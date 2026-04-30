Dal caos del mondo nasceranno nuovi ordini

Dal caos del mondo nasceranno nuovi ordini è una frase che richiama i cambiamenti e le trasformazioni in atto a livello globale. Recentemente, si è parlato di figure che, pur non avvicinandosi alla filosofia o alla metafisica, hanno avuto un ruolo importante nelle dinamiche internazionali. Tra queste, alcune personalità sono state al centro di discussioni riguardanti decisioni politiche e accordi diplomatici di rilievo.

Non sono molti ad avvicinare il nome di Kissinger alla metafisica». È con questa perentoria e provocatoria affermazione che si apre il saggio di Roberto Esposito che fa pendant all’altro di Massimo Cacciari nel bel volume Kaos che i due filosofi hanno appena pubblicato a doppia firma per il Mulino (pagine 134, euro 16). L’ex segretario di stato americano, agli occhi di Esposito, ha avuto il merito di comprendere la centralità dello spazio nella politica internazionale, attenendosi ad un rigoroso realismo politico. Per Kissinger la politica internazionale è regolata non da un diritto astratto ma da concreti rapporti di forza, ove ognuno degli attori, popoli o nazioni, cerca di garantirsi uno “spazio vitale” che lo tenga al sicuro dai nemici e gli consenta di poter disporre di quei beni e servizi di cui abbisogna.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dal caos del mondo nasceranno nuovi ordini Los DIOSES también MUEREN // THE ULTIMATES #23 Notizie correlate Berco, nuovi ordini dal Nord America. Sospeso il contratto di solidarietàNuovi ordini provenienti dal Nord America e alla Berco viene sospeso, in anticipo di un mese, il contratto di solidarietà. Conte canta “Via del Campo” di De André e dice: “Dal campo largo nasceranno frutti fecondi” – VideoGiuseppe Conte, intercettato da Dejan Cetnikovic di Radio Rock, si è prestato per cantare Via del Campo di Fabrizio De André. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Per arginare il caos c’è solo la geopolitica; Futuro, l’Impero del Mare; Inchiesta arbitri, Rocchi e nuovi nomi: indagine si allarga? Le news sull'Inter; Caos nel mondo degli arbitri: respinto il ricorso di Zappi, ora la Figc può commissariare l’Aia. La speranza del possibile di fronte al caos del mondoLa geopolitica non gode sempre di buona stampa. Dopo essere stata usata dalla Germania nazista come ariete di sfondamento per la propria politica estera criminale, la diffidenza verso di essa non è ... repubblica.it Non è la fine del mondo, trama e cast del film tratto dal romanzo di Alessia GazzolaCon Non è la fine del mondo, opera prima di Valentina Zanella, il cinema italiano accoglie una nuova commedia dal respiro contemporaneo, capace di intrecciare leggerezza narrativa e riflessione ... tg24.sky.it Money.it. . Trump confonde Ucraina e Iran: caos sulle guerre in corso Durante un incontro ufficiale alla Casa Bianca, il presidente Trump ha risposto a una domanda semplice: quale guerra finirà prima, quella in Ucraina o quella con l’Iran. La risposta Tutt’altr - facebook.com facebook Migranti, la maxi sanatoria di Sanchez genera il caos: assaltata l’ambasciata del Gambia x.com