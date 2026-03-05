In un’intervista, padre Alex Zanotelli afferma che in Iran si creeranno nuovi odi e che la pace non interessa più a nessuno, citando anche il mancato ascolto di Bergoglio. Donald Trump viene definito da Zanotelli come bisognoso di uno psichiatra, mentre Netanyahu viene accusato di essere un criminale di guerra. Pedro Sanchez viene invece indicato come il vero politico in Europa.

Per Donald Trump “servirebbe uno psichiatra”. Benjamin Netanyahu “è un criminale di guerra”. Pedro Sanchez è “l’unico vero politico in Europa”. La Nato “va rifondata”. I parroci “hanno tradito il Vangelo” e il pacifismo “non interessa più a nessuno” perché “i governi sono prigionieri del complesso militare-industriale” basti vedere l’Italia “dove il ministero della Difesa è nelle mani di Guido Crosetto, a capo di un’impresa creata come joint venture tra Fincantieri e Leonardo”. Sono le parole di padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, attivista pacifista che da anni vive nel quartiere “La Sanità” a Napoli dopo essere stato in missione in Africa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Iran? Nasceranno nuovi odi. La pace non interessa più a nessuno, Bergoglio inascoltato”: l’intervista a padre Alex Zanotelli

