Messina via ai cantieri | il nuovo percorso del tram e la piazza cambia

A Messina sono iniziati i lavori per modificare il percorso del tram tra via La Farina e via Primo Settembre, con l'obiettivo di riorganizzare il traffico e migliorare la mobilità cittadina. Contestualmente, verrà rifatta anche la pavimentazione della piazza, utilizzando nuovi materiali destinati a durare nel tempo. I cantieri prevedono interventi su alcune strade e piazze, coinvolgendo anche i percorsi pedonali e le fermate del trasporto pubblico. Le modifiche sono state comunicate ufficialmente dall'amministrazione comunale.

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