Messina via ai cantieri | il nuovo percorso del tram e la piazza cambia
A Messina sono iniziati i lavori per modificare il percorso del tram tra via La Farina e via Primo Settembre, con l'obiettivo di riorganizzare il traffico e migliorare la mobilità cittadina. Contestualmente, verrà rifatta anche la pavimentazione della piazza, utilizzando nuovi materiali destinati a durare nel tempo. I cantieri prevedono interventi su alcune strade e piazze, coinvolgendo anche i percorsi pedonali e le fermate del trasporto pubblico. Le modifiche sono state comunicate ufficialmente dall'amministrazione comunale.
? Punti chiave Come cambierà il percorso del tram tra via La Farina e Primo Settembre?. Quali nuovi materiali verranno usati per la pavimentazione della piazza?. Come influiranno i nuovi binari sui tempi di percorrenza del servizio?. Cosa accadrà alla viabilità pedonale durante la fase dei lavori?.? In Breve Inizio lavori previsto per venerdì 15 maggio 2026 su banchine e zone pedonali.. Nuovo tracciato collegherà via La Farina a via Primo Settembre eliminando vecchie deviazioni.. Pavimentazione in pietra lavica e pietra di Modica con nuovi percorsi tattili inclusivi.. Rimozione pensiline obsolete e binari non funzionali per liberare spazio nelle aree pedonali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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