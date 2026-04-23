Napoli cambia volto | lungomare tram e piazza Municipio ecco i cantieri che rivoluzioneranno il centro

Napoli si prepara a una serie di lavori di ristrutturazione che interesseranno il lungomare, via Toledo, piazza Municipio e altre zone del centro storico. Entro il 2026 sono previsti diversi cantieri che coinvolgeranno la realizzazione di un lungomare pedonale, il potenziamento del tram del mare e interventi di riqualificazione degli spazi urbani. Questi lavori riguardano la mobilità, la viabilità e l’arredo pubblico nel cuore della città.

Il centro di Napoli si prepara a una trasformazione profonda. Entro il 2026, come riporta Fanpage.it, dovrebbero chiudersi i principali cantieri strategici che stanno ridisegnando il volto della città, tra riqualificazione urbana, mobilità sostenibile e valorizzazione degli spazi pubblici. Il restyling del lungomare è uno degli interventi più visibili. I lavori interessano via Nazario Sauro, ormai in fase avanzata, e via Partenope, partita più tardi. Sono già stati realizzati nuovi marciapiedi e una pista ciclabile in cemento, mentre la prospettiva finale è quella di un percorso interamente pedonale affacciato sul mare. Nonostante i ritardi rispetto al cronoprogramma iniziale, la conclusione è prevista nel 2026, per un investimento complessivo superiore ai 13 milioni di euro.🔗 Leggi su 2anews.it

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