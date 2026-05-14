L’assessore ai Trasporti sui cantieri del tram | Il peggio è alle spalle

L’assessore ai Trasporti ha dichiarato che il peggio dei lavori per il nuovo sistema di tram è ormai alle spalle. La linea rossa dovrebbe essere inaugurata a breve, mentre i lavori per la linea verde, iniziati circa un anno dopo, richiedono ancora qualche settimana in più. La differenza nei tempi di completamento tra le due linee è stata confermata dall’amministrazione. La data di apertura ufficiale non è ancora stata comunicata, ma si avvicina l’ultimo step prima dell’atteso avvio dei servizi.

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Manca sempre meno all’inaugurazione della linea rossa del tram. Un po’ più di tempo previsto per quella verde, i cui lavori sono partiti circa un anno dopo quelli della rossa. Ma in generale il bilancio è positivo, e il progetto “procede bene”.A dirlo è Michele Campaniello, assessore ai Trasporti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Le ultime novità sui cantieri del tram Gli ultimi aggiornamenti sui cantieri del tramFinalmente, da lunedì 4 maggio, tornerà il doppio senso di marcia tra via della Pietra e via del Triumvirato. Temi più discussi: Trasporti, l’assessore Piemontese in visita alla sede Alstom di Modugno (Bari), dove si lavora sulle tecnologie applicate alla mobilità e alla sicurezza del trasporto ferroviario; Trasporti, Lucente (assessore Trasporti Lombardia): Avanti con bigliettazione digitale; Anche gli agenti di Polizia locale viaggeranno con sconti sui treni; Infrastrutture e trasporti, il punto con l'assessore regionale Filippo Boni. Continuità territoriale marittima: il punto sul nuovo bando L’Assessore regionale ai trasporti, Flippo Boni è intervenuto sul percorso di assegnazione del servizio per l'Arcipelago Toscano a seguito di alcune richieste pervenute dai sindaci del territorio. Ecco i x.com Nuove modalità di accesso ai parcheggi insilati nell’ambito del piano per la viabilità e la sostaL’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Gianluca Luciani, ha diffuso il testo della replica all’interrogazione a risposta ... orvietosi.it Mobilità in Valtiberina, appello all’assessore regionale ai trasporti, l’aretino Filippo BoniArezzo, 25 febbraio 2026 – Autolinee Toscane risponde al Corsaro ma passa la palla alla Regione. Appello all’assessore regionale ai trasporti, l’aretino Filippo Boni. «Chiediamo dimostrazione concreta ... lanazione.it