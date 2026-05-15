Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso un giudizio negativo sugli Stati Uniti, affermando che non consiglierebbe ai propri figli di trasferirsi nel paese. La sua dichiarazione si concentra sul clima sociale e sulla situazione attuale nel paese nordamericano. Merz ha fatto questa affermazione senza entrare nel dettaglio di specifici episodi, ma sottolineando la sua opinione personale riguardo alla sicurezza e all’ambiente sociale negli Stati Uniti. La sua posizione ha attirato attenzione nel panorama internazionale.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz prende le distanze dagli Stati Uniti e critica apertamente il clima sociale del Paese. Durante un intervento al Congresso cattolico di Würzburg, in Germania, Merz ha dichiarato che oggi non consiglierebbe ai propri figli di studiare o lavorare negli Usa. “Sono un grande ammiratore dell’America, ma la mia ammirazione al momento non sta crescendo”, ha detto il cancelliere. Merz ha parlato di un cambiamento profondo rispetto agli anni passati, sostenendo che anche le persone altamente istruite avrebbero oggi difficoltà a trovare lavoro negli Stati Uniti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Merz critica gli Usa: "Non consiglierei ai miei figli di andarci"

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Merz a Monaco è la presa di coscienza dell’Europa che l’America non è più affidabile

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