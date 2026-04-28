In Germania, un politico ha espresso delusione per la strategia adottata dagli Stati Uniti e Israele in relazione alla crisi iraniana, affermando che questa non ha prodotto i risultati sperati. La sua dichiarazione evidenzia una rottura nel sostegno formale precedente e sottolinea come l’Iran stia superando gli sforzi americani, in particolare quelli dell’amministrazione precedente. La discussione pubblica si focalizza ora sulle difficoltà delle iniziative occidentali nella regione.

Le prime crepe nel fronte occidentale sulla crisi iraniana emergono da Berlino. Friedrich Merz rompe infatti il sostegno fin qui solo formale all’iniziativa di Stati Uniti e Israele e ammette pubblicamente la propria delusione per una strategia che non ha prodotto i risultati annunciati. Il cancelliere tedesco ha ricordato che Stati Uniti e Israele avevano lasciato intendere di poter risolvere il problema iraniano «in pochi giorni». «Ora devo constatare che non è stato risolto», ha dichiarato a un evento della Cdu-Csu, aggiungendo che Germania e Unione europea stanno lavorando a «proprie idee europee» per uscire dall’impasse. Un messaggio che suona come una bocciatura politica della linea americana e israeliana.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Iran sta umiliando gli Usa di Trump, dice Merz

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