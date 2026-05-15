Mermec, azienda con sede a Monopoli, ha annunciato la cessione di una parte delle sue attività a Siemens. La transazione riguarda settori come il segnalamento ferroviario, l’elettrificazione, le telecomunicazioni, la diagnostica, l’analisi e l’infrastruttura dati globale. L’accordo prevede che Siemens assuma alcune funzioni e risorse legate a questi ambiti, consentendo così all’azienda tedesca di espandere la propria presenza nel mercato ferroviario europeo. La notizia segna un passaggio importante per la società pugliese nel processo di riorganizzazione.

Da Monopoli alla Germania il passo è breve, o almeno così sembra per Mermec. La società pugliese ha infatti ceduto a Siemens parte delle sue attività «nel settore del segnalamento ferroviario, elettrificazione, telecomunicazione, diagnostica, analisi e infrastruttura dati globale». Restano invece fuori dal perimetro dell'operazione Angelstar, Mont Saint Michel con la sua controllata Compagnie des Signaux e MerMec Deutschland. La parte coinvolta nell'operazione ha registrato nel 2025 ricavi per circa 430 milioni, con 1.700 collaboratori. A spiegare le motivazioni della vendita delle attività chiave di MerMec ci ha pensato Vito Pertosa (in foto), il fondatore di Mermec: «Formalmente sono in pensione da 9 mesi, al momento la mia salute non è delle migliori, i miei figli hanno la loro strada autonoma con le loro aziende». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mermec passa alla Germania

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