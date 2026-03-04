Gas Sales Bluenergy passa in Germania battuto Berlino nella gara di andata dei quarti della Cev

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha vinto la partita di andata dei quarti di finale della Cev Volleyball Cup battendo in trasferta il Berlin Recycling Volleys con un punteggio di 3-0. La gara si è svolta al Max-Schmeling-Halle di Berlino e si è conclusa in poco più di un’ora. La formazione italiana si prepara ora alla gara di ritorno, con un vantaggio consolidato.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in poco più di un'ora espugna il Max-Schmeling-Halle di Berlino superando per 3-0 (25-17, 25-14, 25-18) il Berlin Recycling Volleys nella gara di andata dei Quarti di Finale di Cev Volleyball Cup e mette una serie ipoteca sul passaggio alle Semifinali della manifestazione. Nella gara di ritorno, in programma al PalabancaSport, mercoledì 11 marzo (ore 19,30) ai biancorossi basterà vincere due set. Una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza concentrata, scesa in campo con il giusto piglio, ha entusiasmato con ottime azioni che le sono valse i tanti applausi del corretto pubblico tedesco. Grande prova di Paolo Porro eletto Mvp, in doppia cifra Mandiraci con 13 punti, Gutierrez e Bovolenta con 10.